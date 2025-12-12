Московский ЖК атаковали полчища мышей

В московском жилом комплексе «Румянцево Парк» начали активно размножаться мыши. Собственники начали вскрывать потолки, ставить мышеловки, но пока ничего не помогает, а управляющая компания меры не принимает, сообщает 360.ru со ссылкой на местных жителей.

«Мыши у нас есть, а может быть, это крысы, я не специалист. В нашей секции находится мусорокамера и страдают квартиры, которые граничат с мусорокамерой на первом этаже», — рассказала жительница ЖК Людмила.

Она добавила, что грызуны постоянно бегают по потолку и полу, особенно много их стало после похолодания на улице. Причем в двух квартирах рядом с мусорокамерой живут шестеро детей, поэтому ситуация стала особенно опасной. Собственники квартир начали сами вскрывать потолки, пытаясь отловить вредителей, неоднократно фиксировали все это на видео для УК. Ее представители после «наезда» жильцов подписали соответствующий акт – только после этого начались действия, сообщила другая жительница ЖК Ольга. Однако пока ничего не помогает, добавила она.

«Они совершено не эффективные — разбросали отраву и начали бетонировать дыры. Но мыши (крысы) поползут вверх по вентиляциям и так далее», — заключила женщина.

До этого врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что мыши, обитающие в подвалах и погребах, могут быть источником пяти опасных инфекций: иерсиниоза, лептоспироза, листериоза, токсоплазмоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Кроме того, мыши могут переносить блох, клопов и других паразитов, которые могут передавать заболевания людям.

Ранее сообщалось, что в Москве летучая мышь два дня жила в квартире в кондиционере.