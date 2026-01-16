Политолог напомнил о прогнозах Путина о крахе мирового порядка

Ситуация в мире сегодня показывает, что курс президента России Владимира Путина на укрепление суверенитета, защиту страны и границ был обоснованным, заявил политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

«Обоснованным, потому что США стали делать ровно то, о чем Президент давно говорил и предупреждал: в сфере международной безопасности и международных отношений они уже демонстративно пренебрегают международным правом», — сказал он.

Ярошенко отметил, что Путин был правовозвестником этой реальности, последовательно обливая действия США.

«Цель США – не поддерживать порядок, а разрушать его в собственных интересах. Сегодня это видно особенно отчетливо. Мы наблюдаем агрессию в отношении стран Латинской Америки, которые США снова объявили своим «задним двором», укрепились в этой логике и вернулись к старым, заскорузлым концепциям», — рассказал политолог.

По его словам, многие думали, что действия США станут пережитков прошлого.

«Президент России всегда подчеркивал: американцы, ведомые алчными интересами, будут действовать из своих старых представлений об исключительности, опираясь на силу. США готовы применять силу даже против ближайших союзников по НАТО. Показательный пример — Дания и вопрос Гренландии. Дания поддерживала США в их военных кампаниях; в этих кампаниях погибли более 50 граждан Дании. И Трампа это, судя по всему, не останавливает», — заявил Ярошенко.

Он подчеркнул, что Россия взяла на себя смелость противостоять Западу в открытом вооруженном конфликте задолго до прихода агрессивного Трампа.

«Ключевое в другом: Россия начала готовиться к переформатированию международных отношений заранее. Поэтому алчность и кровожадность американской политики нас не застали врасплох. Мы прекрасно понимаем их логику и готовы отвечать. Те, кто верил в Америку и не внял предостережениям нашего президента — в том числе союзники США — будут пожинать плоды», — заключил политолог.