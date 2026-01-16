Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Психотерапевт предупредила о негативном влиянии нехватки солнечного света на здоровье

Психотерапевт Кокоткина: дефицит солнечного света снижает работоспособность
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит солнечного света зимой негативно сказывается на состоянии и здоровье человека. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук и психотерапевт Людмила Кокоткина.

По словам специалиста, одной из главных проблем при нехватке солнечного света является недостаток витамина D, который становится причиной нарушения обмена веществ и сбоев в гормональной системе. В результате дефицита снижается выработка серотонина и эндорфинов, отвечающих за радость, и возникают состояние хронической усталости и подавленное настроение.

Врач предупредила, что зимой многие люди сталкиваются с синдромом повышенной утомляемости и сезонным депрессивным расстройством. Также из-за нехватки солнечного света могут возникнуть проблемы со сном, так как мелатонин не вырабатывается в необходимом объеме.

«Нарушение циркадных ритмов, отвечающих за цикл сон-бодрствование, приводит к общему ухудшению самочувствия и снижению работоспособности», — добавила психотерапевт.

По ее словам, дефицит витамина D также негативно влияет на иммунитет, из-за чего организм становится более уязвим к инфекциям. Кроме того, недостаток элемента ухудшает состояние кожи, волос и костей, а также приводит к набору лишнего веса.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что в зимний период организм становится особенно уязвим к инфекциям. В это время питание становится одним из главных инструментов профилактики заболеваний, поэтому оно должно включать продукты, богатые витаминами С, Е, А, D, а также селеном, железом и цинком.

Ранее врач рассказала, какие продукты обязательно должны быть в рационе зимой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638557_rnd_8",
    "video_id": "record::3e5857b0-3256-494a-81cc-1d3998ea54ab"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+