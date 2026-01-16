Психотерапевт предупредила о негативном влиянии нехватки солнечного света на здоровье

Дефицит солнечного света зимой негативно сказывается на состоянии и здоровье человека. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук и психотерапевт Людмила Кокоткина.

По словам специалиста, одной из главных проблем при нехватке солнечного света является недостаток витамина D, который становится причиной нарушения обмена веществ и сбоев в гормональной системе. В результате дефицита снижается выработка серотонина и эндорфинов, отвечающих за радость, и возникают состояние хронической усталости и подавленное настроение.

Врач предупредила, что зимой многие люди сталкиваются с синдромом повышенной утомляемости и сезонным депрессивным расстройством. Также из-за нехватки солнечного света могут возникнуть проблемы со сном, так как мелатонин не вырабатывается в необходимом объеме.

«Нарушение циркадных ритмов, отвечающих за цикл сон-бодрствование, приводит к общему ухудшению самочувствия и снижению работоспособности», — добавила психотерапевт.

По ее словам, дефицит витамина D также негативно влияет на иммунитет, из-за чего организм становится более уязвим к инфекциям. Кроме того, недостаток элемента ухудшает состояние кожи, волос и костей, а также приводит к набору лишнего веса.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что в зимний период организм становится особенно уязвим к инфекциям. В это время питание становится одним из главных инструментов профилактики заболеваний, поэтому оно должно включать продукты, богатые витаминами С, Е, А, D, а также селеном, железом и цинком.

