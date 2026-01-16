Размер шрифта
Москвичам пообещали погоду на Крещение теплее климатической нормы

Синоптик Позднякова: погода на Крещение в Москве будет теплее нормы
Макс Ветров/РИА Новости

Погода в Москве и Московской области на Крещение обещает быть теплее климатической нормы. Пик морозов придется на 17-18 января, а к празднику начнется потепление. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Девятнадцатого января существенно понизится атмосферное давление. Погода будет облачная, хотя еще без существенных осадков. Ночью в Москве будет довольно морозно: –17...–15 °С. Дневная температура составит около –10 °С», — рассказала эксперт.

20 января температура ночью будет в пределах –15...–10 °С, а дневная составит –11...–6 °С. 21 января преобладающая температура в течение суток будет –8...–6 °С, добавила она.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого предупреждал, что в Москве с 23 января ожидаются морозы до -30°C.

По словам специалиста, на ближайших выходных температура воздуха днем составит -8...-13°C. В ночное время суток столбики термометров опустятся до -18...-23°C, осадки не ожидаются.

Ранее жителям Центральной России рассказали, когда ждать пика морозов.

