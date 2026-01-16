В Ступине до 2030 года полностью обновят систему водоснабжения

В Ступине в этом году планируется реализовать программу модернизации ЖКХ, которая затронет, в частности, поселок Михнево. Кроме того, в планах до 2030 года – обновление системы водоснабжения, что скажется на качестве жизни 90 тыс. человек. Об этом в ходе отчета губернатору Андрею Воробьеву доложил глава муниципалитета Сергей Мужальских, сообщает 360.ru.

Обновление коммунальной инфраструктуры Мужальских назвал одним из ключевых направлений для развития района. По его словам, до 2028 года в рамках этой работы планируется модернизировать 16 котельных.

«В позапрошлом и прошлом годах мы реализовали 15 мероприятий — например, проложили 8,5 километра тепловых сетей, построили три блочно-модульные котельные, реконструировали четыре котельные», — пояснил он.

В ближайшие два года в Ступине проведут еще более 30 мероприятий, самые масштабные из которых – в поселке Михнево. В том числе «Мособлгаз» строит там новую котельную на 27 мегаватт, которую хотят запустить уже в этом году – ориентировочно в начале июня.

Что касается водоснабжения, то до 2030 года ее обновят, улучшив качество жизни для 90 тыс. человек. По словам Мужальских, эта работа стартовала в прошлом году, в результате чего удалось обеспечить работу водовода в селе Ситне-Щелканово. В этом году планируется реконструировать очистные и ВЗУ, разительно повысив качество воды.

Также в ходе отчета глава администрации затронул другие важные направления развития до 2030 года. Так, например, в планах властей обеспечить жильем 472 семьи после расселения аварийных домов. Кроме того, важным этапом станет строительство предприятия «Барилла Рус Продакшн», заводов по выпуску молочной продукции «Унагранде Ступино», а также картонной упаковки «Ступинский гофрокомбинат» — они создадут порядка 3,2 тысячи рабочих мест.

До этого Андрей Воробьев отмечал, что для повышения качества услуг в ЖКХ в Подмосковье активно внедряют новые технологии. Так, на базе запущенного в августе Единого центра управления ЖКХ успешно применяют возможности искусственного интеллекта, который помогает быстро обнаруживать и устранять аварии на сетях.

