В Днепропетровской области раскрыли схему уклонения мужчин от призыва на службу

Председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) при территориальном центре комплектования (ТЦК, военном комиссариате) в Днепропетровской области за деньги оформляла мужчинам фиктивные медицинские справки, которые помогали им избежать призыва на службу в армии. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что стоимость «услуги» составляла от $2,5 тыс. Во время обысков в доме чиновницы было обнаружено более $300 тыс.

«Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что поиском «клиентов» и обновлением их военно-учетных документов занимался задействованный в схеме сотрудник ТЦК. Он действовал совместно с 58-летним жителем региона.

Председателю военно-врачебной комиссии, а также одному из ее сообщников сообщили о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и конфискации имущества.

Ранее на Украине депутат «купил» жену с инвалидностью ради отсрочки от мобилизации.