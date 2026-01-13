Россиянам объяснили, смогут ли работодатели отправлять сотрудников к психиатру

Работодатели не имеют права направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование без объективных оснований. Об этом РИАМО заявила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова, комментируя новость о том, что с 1 марта руководство получит такое право.

«Должны быть объективные основания к тому, чтобы направлять, есть определенный перечень случаев, когда не произвольно, а на основе каких-то медицинских данных, медицинских показателей. Как правило, освидетельствование происходит исключительно комиссией врачей-психиатров», — пояснила эксперт.

По ее словам, такие ограничения отражены в приказе Минздрава от 2 июля 2025 года — там указано, что решение принимается исключительно комиссией специалистов. При этом Полякова добавила, что на время прохождения медицинского освидетельствования работника могут временно отстранить от работы без сохранения заработной платы. Если он откажется от прохождения осмотра без уважительных причин, ему может грозить дисциплинарная ответственность, заключила адвокат.

Накануне доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева говорила, что российские работодатели с 1 марта смогут направлять сотрудников на прием к психиатру. По ее словам, изменения касаются отдельного указания возможности направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника признаков психического расстройства по результатам обязательных периодических медицинских осмотров.

