Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянам объяснили, смогут ли работодатели отправлять сотрудников к психиатру

Адвокат Полякова: сотрудников нельзя будет отправить к психиатру без оснований
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели не имеют права направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование без объективных оснований. Об этом РИАМО заявила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова, комментируя новость о том, что с 1 марта руководство получит такое право.

«Должны быть объективные основания к тому, чтобы направлять, есть определенный перечень случаев, когда не произвольно, а на основе каких-то медицинских данных, медицинских показателей. Как правило, освидетельствование происходит исключительно комиссией врачей-психиатров», — пояснила эксперт.

По ее словам, такие ограничения отражены в приказе Минздрава от 2 июля 2025 года — там указано, что решение принимается исключительно комиссией специалистов. При этом Полякова добавила, что на время прохождения медицинского освидетельствования работника могут временно отстранить от работы без сохранения заработной платы. Если он откажется от прохождения осмотра без уважительных причин, ему может грозить дисциплинарная ответственность, заключила адвокат.

Накануне доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева говорила, что российские работодатели с 1 марта смогут направлять сотрудников на прием к психиатру. По ее словам, изменения касаются отдельного указания возможности направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника признаков психического расстройства по результатам обязательных периодических медицинских осмотров.

Ранее психиатр назвал признаки невменяемого продавца квартиры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610687_rnd_7",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+