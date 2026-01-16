Россиянин получил три года колонии за финансирование запрещенной организации

СК РФ: жителя Ставрополья осудили на три года за финансирование экстремизма

Жителя Буденновского округа Ставропольского края приговорили к трем годам лишения свободы, признав виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 48-летний мужчина придерживается радикальных взглядов. Он перевел денежные средства организации, деятельность которой запрещена на территории страны. На этом фоне в отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

15 января Telegram-канал «Крым 24» написал, что жителя республики отправили в колонию на четыре года по статье о публичном оправдании терроризма. Мужчина в мессенджере опубликовал посты, оправдывающие подрыв Крымского моста. Россиянина задержали после того, как специалисты провели лингвистическую экспертизу.

В публикации подчеркивалось, что в прошлом фигуранта судили за реабилитацию нацизма. Тогда он провел в колонии два года.

Ранее жителя Забайкалья осудили на пять лет за призывы к терроризму в социальных сетях.