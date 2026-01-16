Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянин получил три года колонии за финансирование запрещенной организации

СК РФ: жителя Ставрополья осудили на три года за финансирование экстремизма
Александр Полегенько/РИА Новости

Жителя Буденновского округа Ставропольского края приговорили к трем годам лишения свободы, признав виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 48-летний мужчина придерживается радикальных взглядов. Он перевел денежные средства организации, деятельность которой запрещена на территории страны. На этом фоне в отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

15 января Telegram-канал «Крым 24» написал, что жителя республики отправили в колонию на четыре года по статье о публичном оправдании терроризма. Мужчина в мессенджере опубликовал посты, оправдывающие подрыв Крымского моста. Россиянина задержали после того, как специалисты провели лингвистическую экспертизу.

В публикации подчеркивалось, что в прошлом фигуранта судили за реабилитацию нацизма. Тогда он провел в колонии два года.

Ранее жителя Забайкалья осудили на пять лет за призывы к терроризму в социальных сетях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636523_rnd_6",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+