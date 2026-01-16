Большинство россиян боятся потерять документы во время поездок

Большинство россиян (73%) боятся потерять документы во время туристических поездок, а 45% — столкнуться с мошенничеством, следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского».

По данным исследования, 60% россиян боятся потерять паспорт, 56% — деньги и банковские карты, 36% респондентов боятся столкнуться с мошенниками в офлайн-формате, а 30% — в интернете.

Как отметил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член комиссии по защите российских традиционных ценностей, эксперт РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, кибермошенники изобретают все новые и новые способы обмана граждан.

«Отправляясь в деловую поездку, в отпуск за рубеж или по России, следует очень внимательно относиться к пользованию услугами мобильной связи, интернета, Wi-Fi. К сожалению, из-за активности кибермошенников подготовка к путешествию требует учитывать гораздо больше факторов, чем раньше, помимо стандартных вопросов перелета и проживания», — сказал он.

По словам Сабитова, перед поездкой следует внимательно относиться и к цифровой безопасности.

«Проверьте настройки защиты устройств, обновите приложения, заранее изучите список надежных сервисов в стране назначения и уточните возможность официальной покупки туристической SIM-карты у местного провайдера. Постоянный и контролируемый источник интернета, как правило, значительно безопаснее публичных Wi-Fi сетей», — рассказал он.

Также управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер отметил, что во время отдыха в зарубежной стране туристы часто становятся менее настороженными.

«Этим активно пользуются не только офлайн-мошенники, но и злоумышленники в цифровой среде. Особенно внимательными стоит быть с публичными сетями Wi-Fi, которые привлекают доступностью и бесплатным подключением. Используя такие точки доступа, всегда есть риск «слить» персональные данные, учетные записи и финансовую информацию», — сказал он.