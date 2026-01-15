Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Орске тракторист провалился под лед и попал в реанимацию

В Орске врачи спасли тракториста, провалившегося под лед
FotograFFF/Shutterstock

В Оренбургской области врачи городской больницы спасли жизнь пенсионеру, который провалился под лед в Гайском районе, трое суток мужчина находился в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел во время новогодних праздников. Мужчина ехал по дороге, съехал с пути, транспорт повело в сторону. Рядом с дорогой оказался замерзший водоем, трактор ушел под воду. Находившиеся рядом родственники оперативно вытащили пострадавшего из воды и доставили его в больницу Орска без сознания.

Почти трое суток пациент провел в реанимационном отделении, где ему проводилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия. Состояние мужчины удалось стабилизировать, угрозы жизни нет.

До этого в Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором. Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед. Мужчину спасти не удалось.

Ранее на озере Байкал спасли 70-летнего дайвера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629611_rnd_1",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+