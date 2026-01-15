В Орске тракторист провалился под лед и попал в реанимацию

В Оренбургской области врачи городской больницы спасли жизнь пенсионеру, который провалился под лед в Гайском районе, трое суток мужчина находился в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел во время новогодних праздников. Мужчина ехал по дороге, съехал с пути, транспорт повело в сторону. Рядом с дорогой оказался замерзший водоем, трактор ушел под воду. Находившиеся рядом родственники оперативно вытащили пострадавшего из воды и доставили его в больницу Орска без сознания.

Почти трое суток пациент провел в реанимационном отделении, где ему проводилась искусственная вентиляция легких и интенсивная терапия. Состояние мужчины удалось стабилизировать, угрозы жизни нет.

До этого в Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором. Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед. Мужчину спасти не удалось.

Ранее на озере Байкал спасли 70-летнего дайвера.