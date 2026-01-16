Стало известно, какие товары россияне чаще всего заказывали в новогодние праздники

В период новогодних праздников россияне часто заказывали фитнес-ленты (спрос вырос на 21,6% в сравнении с началом 2025-го) и безалкогольное вино (+11,2%). Это показало исследование сервиса доставки «Самокат», с которым ознакомилась «Москва 24».

Аналитики пояснили, что такие результаты связаны с желанием восстановиться после застолий и выработать в новом году полезные привычки. В числе востребованных также оказались мороженое, молоко, газированные напитки, хлебные изделия и мандарины. Россияне также часто заказывали новогодние блюда, включая икру, рыбу и салаты.

Помимо этого, специалисты зафиксировали повышенный спрос на снеки и закуски. Так, например, на 49,5% выросли продажи фисташек, на 40,8% – маринованных корнишонов, на 29,5% – рыбных снеков.

«Одним из главных десертов стало мороженое: за первые недели января россияне съели почти 89 тонн этого лакомства», — заключили в пресс-службе.

В пресс-службе маркетплейса «Мегамаркет» до этого сообщили, что доставка «по клику» в России по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 13% и составила 36,4%, россияне начали чаще заказывать таким способом инструменты, подсолнечное масло, консервированный тунец и сим-карты.

Ранее россиянам объяснили, как заказать оригинальную обувь на маркетплейсе.