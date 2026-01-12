В Курске женщина продала три квартиры ради возлюбленного из интернета

В Курске женщина продала три квартиры и отдала мошенникам 28 млн рублей

Жительница Курска лишилась квартир и 28 миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

46-летняя женщина познакомилась с одним из участников схемы в интернете. Он рассказал, что живет в другой стране и хотел бы «развития отношений» с новой знакомой. Позже мужчина удивил собеседницу высоким доходом якобы от сделок, связанных с криптовалютой и инвестициями.

Доверяя мужчине, россиянка поверила и присоединилась к платформе, на которой якобы зарабатывал возлюбленный. Сначала она внесла сбережения, затем – продала жилье. Все средства отправлялись на указанные аферистами счета.

«Итогом необъяснимой доверчивости и многомесячного общения стали – продажа трех квартир, автомобиля, слитка золота, оформление кредитов в банках и займа у знакомых», – сообщается в публикации.

Когда женщина перестала переводить деньги, знакомый удалил сообщения и перестал с ней общаться. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас причастных к схеме ищут.

Ранее уфимка решила заработать и отдала мошенникам более 8 млн рублей.