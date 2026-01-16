Размер шрифта
Врач объяснила, как эффективно сбросить вес после прзаздников

Врач Коновалова: для похудения после праздников нужно наладить сон и гулять
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Возвращение к базовым принципам здорового образа жизни на 7–10 дней поможет эффективно похудеть после новогодних праздников. Об этом РИАМО рассказала врач-акушер – гинеколог высшей категории, врач УЗД, нутрициолог, врач превентивной интегративной медицины Елена Коновалова.

По ее словам, стоит наладить сон, есть умеренные порции еды, готовить простые блюда, пить больше воды и регулярно заниматься физической активностью, например, гулять. Кроме того, стоит ограничить потребление соленых продуктов и отказаться от соленых закусок.

В питании врач посоветовала уделять внимание белку и клетчатке, которые способствуют насыщению и помогают нормализовать работу кишечника.

«Если через 10–14 дней возвращения к обычному режиму вес не снижается или появляются нарастающие отеки, одышка, выраженная слабость, это следует расценить как повод для обращения к врачу», — добавили в сообщении.

Руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова до этого рассказала «Газете.Ru», что повышение уровня серотонина поможет не набрать вес во время зимы. Этот гормон помогает снизить чувство голода.

Ранее сообщалось, что уколы для снижения веса способны снизить дозу гормонов при болезни щитовидки.

