Курянка тушила о голову дочери сигареты, наказывая за непослушание

В Курске девушку будут судить за истязание дочери
Жительница Курска пойдет под суд за истязание собственной двухлетней дочери. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, ребенок подвергался насилию в период с ноября 2024 по июль 2025 года. Как полагают следователи, 21-летняя безработная девушка применяла силу для того, чтобы «воспитывать» несовершеннолетнюю.

Так, когда ребенок не хотел есть, мать била его по голове ложкой. Помимо этого, родительница тушила об голову дочери сигареты и бросала в нее мобильный телефон.

«За нежелание ложиться спать, однажды толкнула ее в спину, в сторону от себя, та упала и ударилась при падении лицом о тумбочку», – сообщается в публикации.

После проведения экспертизы выяснилось, что у несовершеннолетней есть повреждения в области головы, подробности не приводятся.

В отношении матери возбудили уголовное дело, материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Девочку тем временем изъяли из семьи, на данный момент она находится под опекой.

Ранее в Красноярске дети два месяца жили в захламленной квартире, пока родители были в запое.

