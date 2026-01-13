Школьная учительница изгоняла «демонов» из детей с особенностями развития

В Швеции учительницу уволили за попытки изгнать демонов из детей

В городе Мальме учительница начальной школы лишилась работы после того, как пыталась изгнать демонов из детей с особенностями развития. Об этом сообщает Aftonbladet.

Директору учреждения поступил анонимный сигнал о видеозаписях, распространяемых в соцсетях. На кадрах женщина с именным бейджем сотрудницы школы города Мальме заявляет ученику, что он одержим бесами и читает религиозные тексты с целью его «исцеления».

Личность педагога быстро установили, во время беседы с полицией женщина заявила, что хотела помочь «одержимым». Позднее она изменила показания, заявив, что видео сгенерированы ИИ, однако проведенная IT-экспертиза администрации Мальме опровергла это утверждение. Женщину уволили, школа оказывает поддержку пострадавшим ученикам и их семьям.

