Москвичей предупредили о сильных морозах на Крещение

В Москве в Крещение ожидаются сильные морозы. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист отметил, что на первой рабочей неделе после новогодних праздников температура воздуха в столице России опустится до -11°C днем и до -16°C ночью. После этого мороз будет только усиливаться.

По словам синоптика, 19 января, когда россияне будут отмечать Крещение Господне, столбики термометров опустятся ниже -20°C.

«А вот на предстоящей неделе никаких сильных морозов ожидать не стоит», — добавил эксперт.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что на этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет немного ниже нормы. По ее словам, в ночь на 13 января столбики термометров в столичном регионе опустятся до -12°C.

Ранее жителям Московского региона рассказали о превышенной норме осадков за сутки.