После падения рабочих с 20 этажа на стройке в Самаре возбудили дело

В Самаре завели дело после падения рабочих с 20 этажа на стройке
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Самаре после инцидента с падением рабочих с высоты завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители устанавливают лицо, ответственное за произошедшее.

Инцидент произошел 15 января на стройке жилого комплекса. В ходе работ по остеклению 20 этажа оборвался несущий трос люльки, в которой находились трое рабочих. В результате падения с высоты двое из них не выжили. Третий остался жив, медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Подробной информации о состоянии мужчины не поступало.

Ранее мигрант упал с высоты на стройке в Москве и не выжил.

