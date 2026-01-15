Томич ограбил пенсионера у банкомата и свалил вину на мошенников

В Томске будут судить мужчину, ограбившего пенсионера у банкомата

В Томске 23-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в ограблении пенсионера у банкомата, на преступление его подтолкнул телефонный мошенник, представившийся сотрудником полиции. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным следствия, обвиняемый пришел в торговый центр и стал дожидаться жертву у банкомата. Когда пожилой мужчина собирался внести деньги на счет, злоумышленник вырвал у него из рук 130 тысяч рублей и скрылся. Грабителя удалось задержать, на допросе он заявил, что действовал по указанию неизвестного, который позвонил ему, представился полицейским и предложил «принять участие в борьбе с дропперами», ограбив случайного человека у банкомата.

Молодой человек признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшему. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

