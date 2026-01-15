Размер шрифта
Россиян предупредили об опасности жестких диет

Нутрициолог Макарова: диеты способны обострять хронические заболевания
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жесткие диеты приносят организму больше вреда, чем пользы. «Диетическое мышление» лучше сменить на философию постоянства, обеспечив сбалансированное питание на непрерывной основе. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала нутрициолог Алла Макарова.

«Диета — это зло, и каждый раз вес возвращается. Жесткие похудения могут навредить здоровью, обострив скрытые заболевания, а метаболизм, особенно после 40 лет, не терпит резких скачков от переедания к голоду», — подчеркнула специалист.

То же касается и популярных разгрузочных дней. Формула успеха проста: привычное здоровое питание + питьевой режим + сон + движение, добавила она.

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов до этого говорил, что наладить питание без вреда для здоровья после новогодних праздников поможет правило тарелки. По словам эксперта, этим правилом называют универсальную систему питания, которая не требует подсчета калорий и каких-либо строгих ограничений.

Ранее россиянам дали советы, как за 3-5 дней восстановить организм после праздников.

