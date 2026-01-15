Врач объяснила, как связаны метаболизм и солнечный свет

Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова в интервью «Радио 1» прокомментировала недавнее исследование, в ходе которого выяснилось, что дневной свет оказывает влияние на уровень глюкозы.

По ее словам, большое количество естественного света днем и отсутствие искусственного ночью — шаг на пути к здоровому метаболизму.

Специалист посоветовала организовать рабочее место у окна, ежедневно прогуливаться на свежем воздухе, а ночью, наоборот, создавать темноту для выработки мелатонина. Кроме того, по ее словам, не стоит забывать о режиме сна и питания.

До этого Мисникова говорила, что несколько дней жизни при естественном освещении могут улучшить регуляцию сахара в крови. В отличие от искусственного, естественный свет имеет полный спектр, включая синие УФ-компоненты. Они лучше регулируют процессы, происходящие в головном мозге, пояснила эксперт.

Ранее ученые выяснили, что бамбук может снижать уровень сахара в крови.