Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Врач объяснила, как связаны метаболизм и солнечный свет

Врач Мисникова: естественный свет приводит метаболизм в норму
Shutterstock

Руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова в интервью «Радио 1» прокомментировала недавнее исследование, в ходе которого выяснилось, что дневной свет оказывает влияние на уровень глюкозы.

По ее словам, большое количество естественного света днем и отсутствие искусственного ночью — шаг на пути к здоровому метаболизму.

Специалист посоветовала организовать рабочее место у окна, ежедневно прогуливаться на свежем воздухе, а ночью, наоборот, создавать темноту для выработки мелатонина. Кроме того, по ее словам, не стоит забывать о режиме сна и питания.

До этого Мисникова говорила, что несколько дней жизни при естественном освещении могут улучшить регуляцию сахара в крови. В отличие от искусственного, естественный свет имеет полный спектр, включая синие УФ-компоненты. Они лучше регулируют процессы, происходящие в головном мозге, пояснила эксперт.

Ранее ученые выяснили, что бамбук может снижать уровень сахара в крови.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630679_rnd_0",
    "video_id": "record::28567ec3-7fbd-42b1-bdc7-4a2e6c082891"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+