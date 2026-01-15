Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

Бамбук может снижать уровень сахара в крови, выяснили ученые

ABS: бамбук помогает контролировать уровень сахара в крови и снижать воспаление
Andrea Matone/imageBROKER/Global Look Press

Ученые из Университета Англия Раскин установили, что употребление побегов бамбука улучшает контроль уровня сахара в крови, снижает воспаление и поддерживает здоровье кишечника за счет антиоксидантных и пробиотических эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Bamboo Science.

Группа проанализировала все доступные научные данные о потреблении бамбуковых побегов — в обзор вошли как исследования с участием людей, так и эксперименты на клетках.

Анализ показал, что бамбук богат белком, аминокислотами, калием, селеном и витаминами группы B, а также содержит мало жира и умеренное количество клетчатки. В клинических исследованиях его употребление было связано с улучшением контроля сахара в крови и липидного профиля крови, что указывает на потенциальную пользу для людей с диабетом и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Пищевые волокна бамбука — целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин — способствовали улучшению работы кишечника, а также усиливали антиоксидантную и противовоспалительную активность организма. В лабораторных экспериментах бамбук демонстрировал пробиотический эффект, поддерживая рост полезных кишечных бактерий. Также продукт снижал образование токсичных соединений, таких как акриламид и фуран, которые могут появляться при термической обработке пищи.

В то же время исследователи подчеркивают, что бамбук нельзя считать полностью безопасным продуктом. Некоторые его виды содержат молекулы гликозиды, способные выделять токсичный цианид при употреблении в сыром виде. Однако эти риски, по словам авторов, легко устраняются при правильной предварительной варке побегов.

Ранее врачи назвали лучшие стратегии для долгосрочного похудения. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626347_rnd_2",
    "video_id": "record::ee0319bb-5645-4b8b-a328-81f5e1e21a6d"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+