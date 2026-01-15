Размер шрифта
Общество

Врач назвала неочевидный способ контроля сахара в крови

Врач Мисникова: естественный свет влияет на степень контроля сахара в крови
«Первый канал»

Несколько дней жизни при естественном освещении могут улучшить регуляцию сахара в крови. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила руководитель отделения терапевтической эндокринологии МНИКИ имени Владимирского, профессор Инна Мисникова, ссылаясь на результаты недавнего исследования.

По ее словам, в отличие от искусственного, естественный свет имеет полный спектр, включая синие УФ-компоненты. Они лучше регулируют процессы, происходящие в головном мозге.

«Световой сигнал подавляет выработку «ночного» гормона днем, настраивая наши внутренние часы на активность. Это может влиять на степень контроля гликемии», — объяснила специалист.

При этом она призвала не переоценивать открытие, подчеркнув, что это не «волшебная таблетка», а важный дополнительный фактор.

Ученые из Университета Англия Раскин установили, что употребление побегов бамбука улучшает контроль уровня сахара в крови, снижает воспаление и поддерживает здоровье кишечника за счет антиоксидантных и пробиотических эффектов.

Группа исследователей проанализировала все доступные научные данные о потреблении бамбуковых побегов — в обзор вошли как исследования с участием людей, так и эксперименты на клетках.

Ранее врач предупредила о риске опасных заболеваний из-за избытка сахара в рационе.

