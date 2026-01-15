Россиянам рассказали, какой должна быть зимняя куртка

При выборе теплой зимней куртки важно обращать внимание на материал, из которого она сделана. Об этом kp.ru рассказал доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского политеха, кандидат технических наук Сергей Котельников.

Специалист рассказал, что куртка, верх который сделан из полиэстера, будет лучшим вариантом для повседневной жизни зимой. Такая одежда хорошо сохраняет тепло.

«Нейлон легче и мягче, долговечнее и прочнее, а также способен отталкивать влагу и быстро сохнуть при намокании. Но у него ограниченная теплоизоляция и меньшая устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Так что нейлоновый верх куртки лучше подходит для условий повышенной влажности и при занятиях активными видами спорта на открытом воздух», — объяснил эксперт.

Лучшим наполнителем куртки является птичий пух, например, лебяжий. По словам ученого, благодаря своей микроструктуры этот материал заключает в себе большее количество воздуха.

Однако за курткой из натуральных перьев сложно ухаживать. При намокании пух скатывается в комки и долго высыхает. При этом из-за неправильной сушки материал может так и остаться в виде комков.

Специалист добавил, что верхняя одежда с искусственными наполнителями нередко бывает теплее, чем с натуральными.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин до этого рассказал, что при прогулках в морозную и ветреную погоду необходимо надевать три слоя одежды и головной убор. По его словам, нижним слоем должно быть термобелье, затем следует надевать одежду из флиса, а в качестве третьего слоя должны выступать ветрозащитные и влаговыводящие плотные вещи.

