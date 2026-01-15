Клиент уфимского фастфуда жестоко избил работника из-за невкусной шаурмы

В Уфе 33-летний пьяный мужчина набросился на работника фастфуда из-за невкусной шаурмы и это попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Инцидент произошел в заведении на улице Менделеева. Посетитель пришел в точку общепита в состоянии алкогольного опьянения и начал предъявлять претензии к качеству приготовленного блюда — сначала он нецензурно ругался, а затем набросился на работника с кулаками и стал его избивать.

Девушка, стоявшая в этот момент в очереди, позвала на помощь прохожих, которые разняли мужчин. Пострадавший в результате случившегося получил синяки и ссадины — он написал заявление в полицию. Изначально нападавший выражал готовность возместить ущерб, но затем передумал.

