Сбежавшая из Ингушетии девушка обвинила родственников в сексуальном насилии

Сбежавшая от родственников ингушка Манькиева обвинила их в сексуальном насилии
Telegram-канал «Марем»

Сбежавшая из Ингушетии Айна Манькиева обвинила родственников в сексуализированном насилии. Об этом сообщает правозащитная группа «Марем».

Ингушская девушка, задержанная столичными полицейскими, написала заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении ее родных и попросила предоставить ей государственную защиту.

Обращение адресовано начальнику отдела МВД России по району Свиблово Владимиру Моисееву. В заявлении говорится, что она была неоднократно изнасилована, а родители подвергали ее жизнь опасности.

Сегодня 21-летнюю Манькиеву задержали в Москве якобы по обвинению в совершению кражи у ее матери. По словам правозащитников, ее объявили в розыск в августе 2025 года, однако Айна уехала из дома в конце апреля. Родственники девушки выехали в Москву, чтобы забрать ее домой. Как уточняется, семья Манькиевой относится к баталхаджинцам (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ) — закрытому и влиятельному религиозному сообществу с жесткими правилами.

«В вирде баталхаджинцев распространены случаи инцеста, часто с принуждением женщин со стороны родственников по мужской линии. Например, мне мой брат сказал, что когда я выйду замуж, а мужа не будет дома, он ко мне придет», — рассказала ингушка.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала ситуацию дикостью и подчеркнула, что родители совершеннолетней девушки не могут распоряжаться ее жизнью.

Ранее в Грузии похитили сбежавшую от домашнего насилия уроженку Чечни.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629761_rnd_6",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
