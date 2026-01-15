Увлеченные поездами супруги 30 лет восстанавливают заброшенную станцию

Супружеская пара из Англии на протяжении почти 30 лет занимается восстановлением заброшенной железнодорожной станции, возвращая ей исторический облик и превращая объект в туристическое место, пишет GoodNews Network.

Марк и Кэрол Бенсон приобрели станцию Эббертсон в Северном Йоркшире в 1996 году — спустя более сорока лет после ее закрытия в 1950 году. С тех пор пара вложила десятки тысяч долларов и тысячи часов труда в поэтапную реставрацию комплекса.

Сегодня туристы снова могут посетить объект, который теперь известен как «Старая станция». Гостям предлагается размещение в трех переоборудованных вагонах первого класса, а также в бывшей билетной кассе, превращённой в отдельный коттедж для отдыха.

Бенсоны также восстановили дом начальника станции, сделав его своим семейным жильем. В рамках последнего проекта они отреставрировали навес платформы и зону ожидания, за что объекту была присуждена синяя мемориальная табличка, подтверждающая его историческую и архитектурную ценность.

«Это была тяжелая и кропотливая работа. Мы очень гордимся тем, чего смогли добиться», — рассказала Кэрол.

