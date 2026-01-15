Размер шрифта
За найденного мертвым экс-замглавы Минтруда России отказался молиться священник

«Регнум»: священник отказался молиться за экс-замглавы Минтруда России Скляра
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Священник храма Воскресения Христова, отец Виктор отказался молиться за экс-замглавы Минтруда России Алексея Скляра, который покончил с собой. Об этом пишет «Регнум».

Священнослужитель назвал случившееся «великим горем». При этом он отметил, что молиться за Скляра нельзя.

«И отпевать его нельзя. Он сам выбрал свой путь — в этом самое горе и печаль», — пояснил отец Виктор.

Тело Алексея Скляра обнаружили в его частном доме в Новой Москве 15 января. Как сообщили источники Telegram-канала SHOT, перед тем, как совершить самоубийство, чиновник разослал своим знакомым сообщения, в которых винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

По данным SHOT, со своей первой женой Скляр развелся три года назад и почти сразу женился на коллеге, которая на 17 лет младше него.

Как стало известно Mash от источников, Скляр регулярно избивал свою молодую жену, даже когда она была беременна. Родственникам девушки пришлось забрать ее на родину в Нальчик. Сообщается, что чиновник писал и звонил супруге, умоляя ее вернуться, но та наотрез отказалась. В Mash предположили, что последствия конфликта могли стать причиной самоубийства Скляра.

Ранее были опубликованы первые кадры с места самоубийства экс-замглавы Минтруда.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
