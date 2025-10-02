Мать выиграла киберспортивный турнир, держа на руках 5-дневного ребенка

Во Флориде молодая мать стала героиней соцсетей после того, как выиграла киберспортивный турнир, держа на руках своего новорожденного ребенка, пишет UPI.
Игрок под ником Legi0n приняла участие в соревновании по Mortal Kombat XL, организованном в Орландо. Несмотря на то, что с момента ее родов, прошедших с помощью кесарева сечения, прошло всего пять дней, она сумела одержать победу над тремя соперниками — включая собственного мужа.
Все матчи мать отыграла с дочерью по имени Сереза на руках. После победы американка в шутку написала в соцсетях, что ее «секретное оружие» помогало прямо во время матча.
Победа принесла геймерше $28 и приглашение на крупный игровой фестиваль DreamHack Atlanta, который пройдет в конце октября 2025 года.
