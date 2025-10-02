На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать выиграла киберспортивный турнир, держа на руках 5-дневного ребенка

UPI: американка выиграла турнир по Mortal Kombat с 5-дневным ребенком на руках
Во Флориде молодая мать стала героиней соцсетей после того, как выиграла киберспортивный турнир, держа на руках своего новорожденного ребенка, пишет UPI.

Игрок под ником Legi0n приняла участие в соревновании по Mortal Kombat XL, организованном в Орландо. Несмотря на то, что с момента ее родов, прошедших с помощью кесарева сечения, прошло всего пять дней, она сумела одержать победу над тремя соперниками — включая собственного мужа.

Все матчи мать отыграла с дочерью по имени Сереза на руках. После победы американка в шутку написала в соцсетях, что ее «секретное оружие» помогало прямо во время матча.

Победа принесла геймерше $28 и приглашение на крупный игровой фестиваль DreamHack Atlanta, который пройдет в конце октября 2025 года.

Ранее геймеров предупредили о повышении цен на оперативную память.

