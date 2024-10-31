Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге арестовали лидера банды подражателей Тесака

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу лидера банды подражателей Тесака

close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения лидеру банды подражателей националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, Сергею Пономареву по обвинению в хулиганстве. Об этом сообщает URA.ru.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — говорится в решении суда.

Участники банды были задержаны накануне. По данным следствия, они совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. В частности, Пономарев обвиняется в нападении на троих иностранцев.

По информации агентства, 19-летний Пономарев признал свою вину.

Максим Марцинкевич — российский общественный деятель, известный нападениями на предполагаемых наркоторговцев и педофилов. Он вместе со своими соратниками избивал и унижал своих жертв, снимая происходящее на камеру.

В 2018 году Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В сентябре 2020 года его нашли в одиночной камере СИЗО в Челябинске без признаков жизни.

В августе 2023 года суд в Московской области приговорил соратников Марцинкевича к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет.

Ранее суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами