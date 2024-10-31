В Екатеринбурге арестовали лидера банды подражателей Тесака

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения лидеру банды подражателей националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, Сергею Пономареву по обвинению в хулиганстве. Об этом сообщает URA.ru.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — говорится в решении суда.

Участники банды были задержаны накануне. По данным следствия, они совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. В частности, Пономарев обвиняется в нападении на троих иностранцев.

По информации агентства, 19-летний Пономарев признал свою вину.

Максим Марцинкевич — российский общественный деятель, известный нападениями на предполагаемых наркоторговцев и педофилов. Он вместе со своими соратниками избивал и унижал своих жертв, снимая происходящее на камеру.

В 2018 году Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В сентябре 2020 года его нашли в одиночной камере СИЗО в Челябинске без признаков жизни.

В августе 2023 года суд в Московской области приговорил соратников Марцинкевича к лишению свободы на сроки от 8 до 15 лет.

Ранее суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина.