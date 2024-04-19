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Россиянам рассказали, может ли руководитель уволить с работы за внешний вид

Эксперт МФП Захаренкова: россиян могут уволить с работы за внешний вид

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Shutterstock

Сотрудников, которые систематически нарушают правила дресс-кода, могут уволить. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Она уточнила, что требования к внешнему виду работников могут быть прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка, с ними их должны ознакомить при трудоустройстве.

«Если сотрудник нарушил правила дресс-кода и, например, пришел на работу в шортах, то рискует быть привлеченным к дисциплинарной ответственности», — отметила эксперт.

При этом на первый раз начальство может ограничиться беседой, уточнила специалист.

«Если работник будет многократно пренебрегать правилами дресс-кода и у руководства имеются все подтверждающие документы, к примеру служебные записки, объяснения, то работодатель может расстаться с таким сотрудником», — заключила Захаренкова.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова до этого говорила, что сотруднику может грозить увольнение, если он опоздает на работу более чем на четыре часа.

Ранее стало известно, когда сотрудника могут привлечь к работе в выходные.

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