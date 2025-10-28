На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, почему ноги могут мерзнуть даже в тепле

Врач Сережина: ноги могут мерзнуть из-за гормональных нарушений
close
Depositphotos

Холод в ногах даже в теплых носках может ощущаться по нескольким причинам. Среди них: нарушение кровотока, сбои в работе щитовидной железы и нарушение обмена веществ. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

К слову, холод может ощущаться только в одной конечности. Как сообщила газете «Известия» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева, наиболее вероятные причины — периферическая нейропатия (часто связанная с диабетом или дефицитом витаминов), венозная недостаточность, синдром Рейно или атеросклероз.

«Если холод в ногах ощущается постоянно, даже после физической активности, стоит искать внутренние причины. Очень часто зябкость связана с гормональными нарушениями, особенно с гипотиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов. Нарушается терморегуляция, снижается общая температура тела, и человек постоянно мерзнет — холодными будут и нижние, и верхние конечности», — отметила Сережина.

Кроме того, ноги могут мерзнуть из-за дефицита железа, заболеваний сердца и малоподвижного образа жизни, в том числе у пожилых людей и лежачих больных. Если холод в конечностях ощущается постоянно и без видимой причины, необходимо пройти лабораторные и инструментальные исследования, добавила специалист.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева до этого говорила, что холод в ногах может ощущаться из-за атеросклероза нижних конечностей. Также, по ее словам, возможны перемежающаяся хромота, боли и судороги в ногах.

Ранее специалисты назвали симптомы варикоза, которые часто игнорируют.

