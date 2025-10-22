В Госдуме возмутились, что россияне на Урале и в Москве одинаково платят за устрицы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что устрицы не должны облагаться льготным налогом — это не продукт массового потребления. Его позицию поддержал в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов. Депутат также возмутился, что на Урале и в Москве россияне одинаково платят за устрицы.

«Ряд продуктов питания облагался НДС по льготной ставке 10%. Но такой льготный налог одинаково платит и человек, получающий на Урале пенсию 25 тысяч рублей в месяц, и в Москве зарплату 180 тысяч. Ну и где тут, по-вашему, справедливость? Логичнее было бы дать пенсионерам и многодетным семьям по всей стране адресную продовольственную помощь. Такая система, кстати, в Москве и Петербурге много лет работает. Может, в том числе и поэтому люди всех возрастов и с разными доходами не боятся переезжать и работать в столице?» — заявил Наумов.

По мнению депутата, богатые россияне должны платить больше за устрицы. На вырученные деньги, как считает Наумов, необходимо организовать финансовую помощь для многодетных и пенсионеров.

«Единственные, кому надо дать продукты с нулевым НДС, именно с нулевым, это благотворительные фонды, у которых есть ежедневные круглосуточные бесплатные столовые. И там, конечно, не устрицы в меню, но то, что позволит людям не голодать, если оказались в сложной жизненной ситуации и не получили пока социальную субсидию», — сказал парламентарий.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания раскритиковал налоговые льготы на морепродукты. По его словам, некоторые из них, например, устрицы, не должны облагаться тем же налогом, что и детское питание. Депутат считает, что моллюски – не продукт массового потребления. Володин также задал вопрос депутатам, у кого из них в рационе есть устрицы.

