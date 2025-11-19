Вспышку бешенства выявили в столичном Щукино: объявлен карантин

Собянин объявил карантин в районе Щукино в связи с выявленной вспышкой бешенства

Вспышку бешенства зафиксировали в столичном районе Щукино, власти объявили карантин на два месяца. Соответствующее распоряжение доступно на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина и столичного правительства.

«В связи с выявлением 17 ноября 2025 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Щукино города Москвы <...> установить ограничительные мероприятия (карантин) до 17 января 2026 года», — говорится в публикации.

Сообщается, что очагом распространения инфекции стало жилое помещение в доме 19 на улице Гамалеи. Неблагополучным пунктом названа территория, прилегающая к очагу и ограниченная улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы.

8 октября в одном из районов Владикавказа в Республике Северная Осетия — Алания ввели карантин из-за эпидемии бешенства. Согласно указу главы региона Сергея Меняйло, он продлится два месяца. На время действия карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, перемещение, ввоз и вывоз животных.

Ранее в организме человека нашли ген, который усиливает вирус бешенства.