Американец «оголил» стопы москвича с помощью нейросетей и продавал видео без его ведома

Ura.ru: мужчина из США продавал ИИ-видео с гражданином РФ без его ведома
Житель Москвы пострадал из-за незнакомца, использовавшего его образ для видео, созданных искусственным интеллектом. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказал сам молодой человек, в одной из социальных сетей ему стали приходить странные комментарии. Люди, с которыми он не был знаком, просили фото его ног, при этом обещая за снимки деньги.

Это удивило молодого человека, так как он никогда не публиковал контент с голыми стопами. Позже выяснилось, что кто-то сгенерировал видео с юношей, демонстрирующим на камеру стопы.

Позже на связь с пострадавшим вышел автор роликов. Он заявил, что продает ИИ-материалы с участием россиянина на соответствующих площадках и получает за них деньги. После требования прекратить распространение видео, собеседник удалил чат.

Как полагает москвич, автор находится в США. Молодой человек планирует обратиться в суд за границей.

Ранее суд аннулировал брак из-за свадебной клятвы, сгенерированной ИИ.

