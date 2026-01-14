Размер шрифта
Новости. Общество

В Мурманской области медика наказали за унижение тяжелобольной женщины

В Мончегорске медик изрисовал зеленкой тело пациентки и получил штраф
В Мурманской области оштрафовали медика, который изрисовал пациентку зеленкой. Об этом сообщает прокуратура региона.

К сотрудникам ведомства обратилась жительница Мончегорска, которая попросила привлечь к ответственности работника медицинской организации, унизившего ее пожилую мать.

В октябре прошлого года женщина 1946 года рождения проходила лечение в Мончегорской центральной районной больнице. Когда пенсионерка находилась в тяжелом состоянии, один из сотрудников медучреждения нанес зеленкой рисунки и надписи на ее тело.

Дочь пациентки расценила действия медика как личное оскорбление и оскорбление ее матери, а также как унижение чести и человеческого достоинства.

«По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), рассмотрев которое суд признал медицинского работника виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее анестезиолог провоцировал инфаркты у пациентов, чтобы показать навыки реанимации. 

