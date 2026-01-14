В Минусинске завели дело после столкновения школьного автобуса с легковушкой

В Минусинске завели уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

В Минусинске в Хакасии школьный автобус столкнулся с легковушкой, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

Автобус с 13 детьми следовал из города Минусинска в Красноярск. На 35 километре автодороге «Саяны» произошло столкновение.

«По предварительным данным, виновником ДТП является третий неустановленный автомобиль, выехавший на встречную полосу движения и спровоцировавший аварию. Виновник скрылся», — говоритяс в сообщении.

Одному ребенку потребовалась помощь врачей. Известно также, что водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью.

8 января один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе Республики Коми. По данным Следственного комитета РФ, ДТП произошло на 120-м км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Самые тяжелые травмы получил водитель легкового автомобиля. Его спасти не удалось.

Ранее крупное ДТП парализовало движение на Новорязанском шоссе в Москве.