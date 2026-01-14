Размер шрифта
Кинолог рассказал, как вовремя определить переохлаждение у собаки после выгула

Кинолог Голубев: в морозную погоду собака может переохладиться во время выгула
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Собаководов на фоне приближающихся крещенских морозов призвали обращать больше внимания на своих питомцев во время выгула. Следует позаботиться об их одежде, прогулку сократить по времени, а в некоторых случаях отказаться от выгула, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с RT он подчеркнул, что без принятия этих мер есть риск переохлаждения питомца.

«Существуют породы, изначально способные переносить и куда более низкие температуры. Но у собак, привыкших жить в квартирных условиях, организм к таким нагрузкам готов далеко не всегда», — пояснил специалист.

По его словам, в мороз во время прогулок важно нагружать активных собак нагрузкой, чтобы они бегали и согревались, а также по возможности утеплять их с помощью одежды. Даже для крупных пород необходимо предусмотреть обувь или смазать подушки лап специальным воском, в самые холодные часы суток от прогулки лучше отказаться.

Голубев подчеркнул, что особенно строго относиться к этим правилам следует владельцам небольших или короткошёрстных собак. По его словам, при экстремальных морозах таким питомцам будет достаточно пяти-десяти минут на улице. Их одежда при этом должна быть многослойной – свитер, жилетка или комбинезон. Если собака умеет пользоваться пеленкой, то от прогулок в морозную погоду лучше и вовсе отказаться, считает кинолог.

Вовремя выявить переохлаждение можно по поведению собаки: она начинает поджимать лапы, дрожать, скулить. Если случай тяжелый, то питомец становится медлительным, у него замедляются дыхание и сердцебиение, зрачки расширяются, слизистые оболочки бледнеют или синеют. Главный риск состоит в том, что владельцы могут вовремя не обратить внимания на эти признаки, а это уже создает опасную ситуацию для жизни собаки, предупредил эксперт.

«Поэтому очень важно внимательно следить за состоянием собаки и не пропустить тревожные признаки», — заключил кинолог.

До этого Владимир Голубев также отмечал, что питомцам нельзя позволять есть снег, поскольку он может содержать грязь или опасные противогололедные реагенты. Если помимо поедания снега у собаки изменилось поведение или появились другие симптомы заболеваний ЖКТ, важно обратиться за профессиональной помощью, так как это может говорить об отравлении.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье окутают морозы до -30 градусов до конца января.

