На Урале девочка насквозь проткнула щеку, играя на площадке в детской комнате

В Челябинске посещение игровой комнаты закончилось для шестилетней девочки закончилось серьезной травмой и обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на мать пострадавшей.

Женщина рассказала, что 11 ноября пришла с дочерью в игровую комнату на улице Доватора. По ее словам, ребенок получила травму из-за слишком близкого расположения игровых конструкций. Ее дочь забиралась на горку, когда другой ребенок качался на груше. Он раскачался так сильно, что два ребенка столкнулись. Девочка упала и насквозь проткнула себе щеку.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: ей наложили четыре шва.

До этого в этой же комнате другой ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

В пресс-службе следственного управления СК РФ заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан» УК РФ.

Ранее в Новочеркасске мальчик попал под колеса троллейбуса и не выжил.