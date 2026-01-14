Россиянам назвали худший месяц для поиска работы

Худшим временем для поиска работы считается январь, поскольку в этот месяц ужесточаются требования со стороны работодателей и повышается конкуренция. Об этом «Известиями» рассказала руководитель отдела маркетинга и PR компании «Адвирос» Мария Андреева.

Специалист объяснила, что в начале года основной фокус компаний смещается с найма на внутреннюю оптимизацию, развитие и перераспределение задач.

Помимо этого, в январе многие организации только начинают утверждать бюджеты и кадровые стратегии, из-за чего масштабные программы рекрутинга в основном начинаются только в феврале. В первый месяц года работодатели могут лишь искать конкретных специалистов, которые смогут закрыть критически важные позиции с высокими требованиями к компетенции.

По словам эксперта, на ситуацию негативно влияет и поведенческий фактор. В начале года на рынок выходят специалисты, которые откладывали карьерные изменения до конца новогодних праздников. На фоне этого возникает ажиотажный спрос на ограниченное число вакансий.

Однако не стоит откладывать поиск, если нынешнее место работы не устраивает, подчеркнула Андреева.

«Конкуренция будет только расти, особенно в таких сферах, как IT, маркетинг, PR, закупки и безопасность. Для успешного трудоустройства в текущих условиях необходимо проявлять гибкость, рассматривая варианты удаленной работы или частичной занятости, а также постоянно обновлять свои навыки», — сказала она.

Специалист добавила, что сейчас одним из ключевых требований работодателей является навык работы с искусственным интеллектом.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что скорость включения в рабочий ритм после новогодних праздников у всех сотрудников разная. По ее словам, это важно учитывать как руководителям, так и коллегам. Эффективно выстроить командную работу в новом году поможет приятная атмосфера.

Ранее стало известно, что в российских компаниях массово падает продуктивность в январе.