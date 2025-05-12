Парашютист в США выронил смартфон с высоты 4 км и нашел его в идеальном состоянии

Парашютист уронил iPhone 13 Pro Max с высоты в 4 км и нашел в рабочем состоянии

Парашютист в США выронил свой iPhone 13 Pro Max с высоты четырех километров и нашел его на земле в идеальном состоянии, пишет Mirror.

Во время прыжка с парашютом Кейси Флей забыл застегнуть передний карман своего костюма, из которого и выпал телефон. Сам экстремал сначала не заметил потери, а потом предположил, что оставил устройство на борту воздушного судна.

Только после приземления Флей воспользовался функцией «Найти iPhone». К его удивлению, приложение показало, что гаджет находится в лесу примерно в шести километрах от места посадки. После получасовых поисков парашютист обнаружил свой телефон в хорошем состоянии - на корпусе не было серьезных повреждений, а все функции работали исправно.

Особенно удивительным оказалось то, что боковая кнопка, которая залипла после того, как несколько лет назад на телефон пролили напиток, после падения снова начала нормально функционировать.

Специалисты предполагают, что сохранность устройства может объясняться несколькими факторами: аэродинамикой падения, смягчившим удар лесным покровом и прочностью корпуса смартфона. Сам парашютист признает, что это редкая удача, и теперь обещает тщательнее проверять снаряжение перед прыжками.

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