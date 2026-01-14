Размер шрифта
Новости. Общество

Персонал новокузнецкого роддома №1 пренебрегал средствами индивидуальной защиты

Работники новокузнецкого роддома №1 работали без масок и перчаток
РИА Новости

Медперсонал роддома №1 в Новокузнецке Кемеровской области, где погибли девять младенцев, не носил средства индивидуальной защиты (СИЗ), в частности маски и перчатки. Об этом ТАСС сообщила одна из пострадавших, мать погибшего ребенка Арина Бедарева.

По словам пострадавшей, медработники контактировали с медицинской аппаратурой для новорожденных без применения средств индивидуальной защиты. Эти нарушения происходили на фоне карантина по ОРВИ, введенного в медучреждении еще в конце декабря.

Бедарева отметила, что в палатах поддерживалась чистота, а само отношение персонала было вежливым. Также она положительно оценила профессионализм врачей непосредственно в процессе родов и при проведении реанимационных мероприятий.

По словам женщины, ее ребенок родился 22 декабря и первоначально находился на аппарате искусственной вентиляции легких из-за пневмоторакса. После периода стабилизации и отключения от оборудования состояние младенца после 5 января вновь резко ухудшилось, и 10 января он скончался.

13 января в средствах массовой информации появилась информация о трагическом инциденте в новокузнецком роддоме №1, где за в новогодние праздники скончались девять новорожденных.

Ранее анализы работников роддома в Новокузнецке отправили в лабораторию.

