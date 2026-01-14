Психолог объяснила, зачем людям нужен Старый Новый год

Старый Новый год помогает мягко завершить праздничный период, снизить стресс и эмоционально перезапустить начало года. Такое мнение в интервью РИАМО высказала специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Если начало января — это праздничная суета, то Старый Новый год — время для тишины и осмысления. Это шанс вернуться к волшебству без спешки: собраться с близкими в уютной обстановке, помечтать о планах на будущее и загадать самые важные желания уже в наступившем году», — сказала эксперт.

Для кого-то праздник связан с воспоминаниями о родственниках, для кого-то — с детством. Психологически это очень важно: традиции создают ощущение определенности, связи с семьей, прошлым, добавила она.

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ Александр Волков до этого говорил, что Старый Новый год стал для многих россиян дополнением к официальным праздникам, и в этом нет ничего плохого. Однако, по его мнению, особого значения этому празднику придавать все же не стоит.

