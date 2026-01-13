Размер шрифта
Россиянам рассказали, какие блюда должны быть на столе в Старый Новый год

Священник Сеньчуков: в Старый Новый год можно приготовить вареники с сюрпризом
В Старый Новый год, который традиционно отмечается в ночь с 13 на 14 января, стоит ставить на праздничный стол блины со сметаной, свинину и некоторые другие блюда. Об этом aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

«На стол ставится непостная кутья, блины со сметаной, вареники с творогом и свинина (поросенок или голова), что символизирует достаток», — объяснил священник.

В эту ночь также можно запечь пирог с монеткой внутри. По словам иеромонаха, тот, в чьем куске окажется такой сюрприз, будет удачлив на протяжении всего года.

Помимо этого, можно приготовить вареники с сюрпризом. В это блюдо вместе с начинкой заворачивают мелкие предметы, каждый из которых символизирует особое предсказание на год. Однако важно предупредить о таком сюрпризе гостей, чтобы избежать несчастных случаев.

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ Александр Волков до этого говорил, что Старый Новый год стал для многих россиян дополнением к официальным праздникам, и в этом нет ничего плохого. Однако, по его мнению, особое значение этому празднику придавать все же не стоит.

Ранее врач дал советы, как восстановить организм после новогодних праздников.

