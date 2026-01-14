Размер шрифта

Стало известно, как проверка водителей на «Госуслугах» изменит цены на такси

Профсоюз «Таксист»: проверка водителей на госуслугах не искоренит серый рынок
Введение функции проверки автомобилей такси с помощью портала «Госуслуги» не поможет избавиться от проблемы «серых» перевозчиков. На стоимости услуг такая возможность тоже не отразится, единственный ее плюс – спокойствие пассажиров, считает председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Эта мера придаст уверенность пассажиру в безопасности, но не более, — заявил эксперт в беседе с НСН. — Я думаю, что люди начнут смотреть, к кому они садятся в машину, раз будет такая игрушка. «Серых» перевозчиков вы никак не проверите, и такая возможность на них никак не повлияет, ну и на ценах на поездки это никак не отразится».

По его словам, в Москве и Московской области такая возможность у жителей есть уже давно, а вот с тем, как функцию будут внедрять в регионах, пока ясности нет. Хотя цифровизация продвигается, в целом такие инструменты доступны не везде, на все 100% оцифровано все лишь в столичном регионе, заключил специалист.

Напомним, накануне в Минцифры сообщили, что россияне теперь могут проверить данные о такси на «Госуслугах» с помощью специальных QR-кодов в салоне автомобиля или по номеру машины. Нововведение позволит гражданам узнать информацию о машине, а также получить сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса «Такси», где хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр. Ожидается, что проверка может повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

Ранее стало известно, что в России могут появиться скидки в такси для многодетных семей.

