Новости. Общество

Врач объяснила, для кого крещенские купания будут полезны

Врач Уланкина: крещенские купания полезны для закаленных людей
Maxim Marmur/AP

Крещенские купания в проруби могут быть полезными для здоровья. Однако это касается только тех людей, которые давно занимаются закаливанием и адаптированы к экстремальным перепадам температуры. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

У подготовленного человека, по ее словам, укрепляется иммунитет, снижается частота ОРВИ и риск обострений хронических заболеваний, улучшаются тонус сосудов, а также работа системы терморегуляции.

«Тем не менее, даже для подготовленных людей существуют ограничения. Например, не рекомендуется погружение в холодную воду с головой, так как это может вызвать рефлекторную остановку дыхания», — предупредила Уланкина.

Тем, кто никогда не занимался закаливанием, специалист посоветовала начинать с более щадящих процедур и предварительно проконсультироваться с врачом.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа до этого перечислила ключевые правила безопасности во время крещенских купаний.

Во-первых, категорически исключается употребление алкоголя, который создает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает спазм сосудов и повышает риск инфарктов и инсультов. Во-вторых, находиться в воде следует не более двух-трех минут. Если чувствуется жжение в конечностях, следует немедленно покинуть прорубь.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях противопоказаны крещенские купания.

