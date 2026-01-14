«Пока не утрамбовался»: россиян призвали сжечь набранный за праздники вес

Если во время новогодних праздников человек набрал дополнительные килограммы, то в большинстве случаев это задержанная вода и жировые отложения. Важно их оперативно сжечь – пока они не успели «утрамбоваться», сделать это можно очень быстро, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Увеличение массы тела неизбежно, если на протяжении всех каникул рацион человека состоял из вредных, насыщенных, жирных блюд и горячительных напитков. Однако важно учитывать, что за один день организм может набрать не более 150 граммов жировой ткани, а значит за весь период праздников можно было прибавить не более 1,5 кг жира, подчеркнула врач. Если вес вырос более, чем на 1,5 кг, то это уже задержанная в организме жидкость.

«Виной тому, как правило, соль, которая входит в состав всех праздничных блюд и соусов, которыми мы их так сдабривали — именно она является первопричиной задержки жидкости, — пояснила Королева. — Если мы потребление соли ограничим, жидкость удерживать будет уже нечему, и часть набранных килограммов незаметно начнет таять. Также лучше отказаться от сахара и жирной пищи или хотя бы сократить их потребление».

Что касается непосредственно жировых отложений, то, сформировавшись во время праздников, они пока не могли успеть «утрамбоваться», а значит их можно оперативно сжечь, считает диетолог. Для этого, по ее словам, важна активность – можно, например, показаться на лыжах, сходить в сауну и так далее. Также важно пить достаточно жидкости для вывода токсинов, включая минералку, чай с имбирем и лимоном.

Королева также посоветовала устраивать разгрузочные дни, отметив, что за 5-6 таких дней можно сбросить набранные килограммы. Однако важно, что это именно разгрузочные, а не голодные дни, заключила она.

