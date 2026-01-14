Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме предупредили о новых правилах оплаты на онлайн-сервисах

Депутат Свинцов: 1 марта изменятся правила списания средств на онлайн-сервисах
LDprod/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 марта вступит в силу закон о новых правилах оплаты онлайн-сервисов – им запретят автоматическое снятие средств с банковских карт россиян. Это позволит ликвидировать риск нарваться на ловушку, когда человек соглашается оформить подписку на бесплатный пробный период, а потом автоматически становится покупателем навязанных услуг, объяснил в беседе с 360.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Россияне сегодня вынуждены вносить информацию о своих картах при регистрации практически на любой площадке, в результате чего владельцы сервисов получают возможность автоматически списывать средства после завершения бесплатного периода без согласия пользователя. Новый закон позволит предотвратить такие ситуации.

«Теперь механика сервисов такая: если клиент подписался на бесплатный период, то автоматического списания средств у него не произойдет без согласия. Сервис обязан повторно обратиться к клиенту и предложить ему платную подписку», — пояснил депутат.

Отмену подписки сервисы также должны будут упростить, а если клиент изменит банковскую карту, к которой привязана подписка, то ее должны автоматически отменить. До сих пор площадки фактически имели право начислять долги и даже обращаться в суд для их взыскания – теперь при блокировке карты они должны будут просто отключить пользователя от услуг, права на начисление платы у них больше не будет, подчеркнул Свинцов.

Соблюдение закона будет контролироваться со стороны ФАС и Роскомнадзора, заключил парламентарий.

Ранее россиянам объяснили, как избежать скрытых списаний с карт.

