В ДНК жительницы средневековой Старой Рязани нашли следы европейского происхождения

ИОГен: в Старой Рязани найдена женщина западноевропейского происхождения
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института общей генетики РАН и Университета «Сириус» впервые провели полное генетическое исследование антропологического образца из Старой Рязани — одного из крупнейших древнерусских городов XI–XIII веков, сообщили «Газете.Ru» в ИОГен.

Анализ ДНК показал, что череп, найденный под фундаментом разрушенного в XIII веке храма, принадлежал женщине 25–35 лет. По митохондриальной ДНК она относилась к гаплогруппе HV4a1a — редкой линии, характерной для Франко-Кантабрийского региона Западной Европы, включая Испанию, Страну Басков и юг Франции. Ранее такие генетические маркеры на территории Восточной Европы и России не встречались.

Образец для анализа представлял собой фрагмент зуба из коллекции Музея антропологии МГУ. ДНК выделили и секвенировали на платформе Illumina NovaSeq 6000, после чего сопоставили с референсными базами данных.

По словам авторов исследования, обнаруженная гаплогруппа возникла около 5,4 тысячи лет назад и почти не распространена за пределами Западной Европы. Ученые нашли лишь десять современных последовательностей, отличающихся от рязанского образца одной нуклеотидной заменой, среди них жители Испании, Франции, Страны Басков и Канады. Древних образцов с точной гаплогруппой HV4a1a в доступных археогенетических материалах нет, но выявлены несколько родственных линий из Албании и Венгрии бронзового века.

Филогенетический анализ показывает, что образец из Старой Рязани генетически ближе всего к современным жителям Франко-Кантабрийского региона.

Исследователи считают, что такие данные согласуются с историческими свидетельствами о международных связях столицы Рязанского княжества. В XII–XIII веках город был крупным торговым центром Древней Руси. Археологи неоднократно находили здесь западноевропейские импортные товары, однако обнаружение мтДНК HV4a1a свидетельствует не просто о торговле, а о редких контактах, в результате которых на Русь могли попадать и люди западноевропейского происхождения.

При этом отсутствие гаплогруппы HV4a1a у современного русского населения говорит о том, что такие генетические линии не получили распространения и были единичными для региона.

Ранее ученые раскрыли тайну древних болот возрастом 15 тысяч лет.

