Новости. Общество

Врач предупредил о связи ожирения с депрессией

Врач Самойлов: ожирение может привести к депрессии
Ожирение затрагивает работу многих систем организма и может иметь эмоциональные последствия, в том числе приводить к депрессивным состояниям. Об этом РИАМО рассказал доктор медицинских наук, бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов (ОБХ) Владимир Самойлов.

«Связь ожирения и депрессии носит двусторонний характер. Избыточная жировая ткань вырабатывает воспалительные вещества, которые воздействуют на мозг и могут вызывать ухудшение настроения, повышенную тревожность и эмоциональную нестабильность», — пояснил Самойлов.

По его словам, в этом вопросе играет роль и гормональная нестабильность, поскольку у пациентов нарушается баланс лептина, грелина, инсулина. Это гормоны, которые регулируют чувство голода, насыщения и энергетический обмен. Врач пояснил, что эти процессы напрямую отражаются на эмоциональном состоянии.

Кроме того, ожирение может приводить к снижению уверенности в себе, ограничениям в социальной активности, хронической усталости, заключил специалист.

В пресс-службе Сеченовского университета до этого сообщили, что люди с ожирением чаще страдают от онкологических заболеваний, чем люди с обычной массой тела.

Ранее была названа неожиданная опасность жира на животе.

