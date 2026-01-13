Размер шрифта
Новости. Общество

Депутат Михаил Романов прокомментировал старт весенней сессии Госдума

Депутат Романов: в законодательном портфеле Госдумы 1078 законопроектов
Telegram-канал «РОМАНОВ Z»

Открылась десятая (весенняя) сессия восьмого созыва Государственной Думы. Об этом сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в своем Telegram-канале.

«В законодательном портфеле – 1078 законопроектов. Выступая на открытии сессии, председатель Госдумы Вячеслав Володин передал нам пожелания успешной и эффективной работы от президента России Владимира Путина. Спикер палаты подчеркнул, что приоритеты работы парламента установлены в соответствии с поручениями главы государства и запросами граждан», — отметил он.

По его словам, особое внимание уделено расширению законодательной базы, обеспечивающей проведение специальной военной операции.

«Для этого необходима консолидация всего общества, в том числе единая парламентская позиция по стратегически важным вопросам, от решения которых зависит исход СВО, безопасность и независимость нашего государства», - подчеркнул Романов.

Парламентарий уточнил, что Володин также призвал депутатов участвовать в контроле за исполнением законов, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.

Романов добавил, что в повестка сессии включала ключевые инициативы фракции «Единая Россия» по поддержке семей с детьми, охране здоровья, развитию экономики и культуры, а также сохранению исторической памяти. Отдельное внимание, по его словам, будет уделено борьбе с цифровым мошенничеством и противодействию нелегальной миграции.

«Своей задачей в рамках наступившей сессии я также считаю продвижение на федеральном уровне петербургских законодательных инициатив в сфере социальной поддержки льготных категорий граждан, оптимизации природоохранного законодательства, совершенствования системы подготовки педагогических кадров, а также защиты прав потребителей», — подчеркнул парламентарий.
 
